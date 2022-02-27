وزير خارجية اليابان: طوكيو ستنسق مع مجموعة السبع بشأن مزيد من العقوبات على روسيا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي يوم الأحد إن اليابان ستنسق عن كثب مع نظرائها في مجموعة الدول السبع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا إجراءات يوم السبت لمنع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو التي تواصل هجومها على أوكرانيا.

وقال هاياشي في برنامج تلفزيوني عندما سئل عن موقف اليابان من استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت "يجب أن نستجيب مع مراقبة التأثير على الأسواق المالية" وكذلك تحركات الدول الغربية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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