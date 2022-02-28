بيان: الخطوط الجوية الفرنسية تعلق الرحلات الجوية من روسيا وإليها

أخبار اليابان





باريس (رويترز) - قالت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) يوم الأحد إنها قررت وقف كل عملياتها من روسيا وإليها.

وأضافت الشركة في بيان "في ضوء الموقف في المنطقة، قررت الشركة تعليق كل الرحلات من روسيا وإليها إضافة لتعليق العبور في المجال الجوي الروسي اعتبارا من 27 فبراير (شباط) وحتى إشعار آخر".

وأشار البيان إلى أن القرار سيؤدي أيضا لإلغاء رحلات قادمة من دول مثل الصين واليابان لحين بحث الشركة عن مسارات بديلة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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