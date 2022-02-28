أمريكا: العقوبات اليابانية ستساعد في تكلفة باهظة على روسيا

أخبار اليابان





(رويترز) - أفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن صرح بأن العقوبات المالية اليابانية على روسيا إلى جانب عقوبات الحلفاء والشركاء الآخرين ستساعد في تكبد روسيا تكاليف باهظة وتحبط قدرتها على الحرب على أوكرانيا.

ونقلت الوزارة عن بلينكن قوله في اتصال مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي وزعماء آخرين في مجموعة السبع "أكدنا مجددا أننا لم نتكاتف بمثل هذا الشكل في أي وقت مضى على الصعيد العالمي للحفاظ والدفاع عن حرية وسيادة أوكرانيا وجميع الدول".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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