مسؤول: الدول الغربية تطلب من اليابان الانضمام إلى إجراءات مناهضة لروسيا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الاثنين إن الدول الغربية طلبت من اليابان الانضمام إلى إجراءات تهدف إلى حرمان روسيا من استخدام نظام سويفت المالي العالمي. وأضاف أن اليابان تعمل مع تلك الدول من أجل أن تكون هذه الإجراءات فعالة.

وتابع أن اليابان ستواصل التعاون مع دول أخرى منها مجموعة السبع، لكنه أحجم عن التعليق عندما سُئل عن العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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