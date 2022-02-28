الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل بمفاوضات روسية أوكرانية

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طوكيو (رويترز) - غيرت الأسهم اليابانية مسارها لتغلق على ارتفاع يوم الاثنين في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تحقق محادثات مزمعة بين روسيا وأوكرانيا نتيجة إيجابية مما حد من المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لعقوبات صارمة يفرضها الغرب على روسيا.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.19 بالمئة ليغلق عند 26526.82 نقطة بعد تراجعه 0.8 بالمئة في وقت سابق يوم الاثنين.

عوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا خسائره السابقة ليرتفع 0.57 بالمئة مسجلا 1886.93 نقطة.

وتحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها يوم السبت لمنع بنوك روسية معينة من الدخول على نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك في إطار عقوبات جديدة على روسيا التي تواصل غزوها لأوكرانيا.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن مفاوضات مع موسكو دون شروط مسبقة ستجرى على الحدود بين روسيا البيضاء وأوكرانيا. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الأحد نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن المحادثات ستبدأ صباح يوم الاثنين.

وخسر المؤشر نيكي نحو ثمانية بالمئة والمؤشر توبكس خمسة بالمئة منذ بداية العام.

وعزز نيكي اليوم صعود سهم فاست ريتيلينج صاحبة متاجر يونيكلو للملابس 0.1 بالمئة. وعوض سهم مجموعة سوفت بنك خسائره ليرتفع 1.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسهم شركات النفط 2.6 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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