بدء محادثات وقف إطلاق النار بعد أربعة أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

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كييف/موسكو (رويترز) - بدأت محادثات بين مسؤولين من روسيا وأوكرانيا على حدود روسيا البيضاء يوم الاثنين مع تزايد العزلة الدبلوماسية والاقتصادية لروسيا بعد مرور أربعة أيام على غزو أوكرانيا في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن القوات الروسية سيطرت على مدينتين صغيرتين في جنوب شرق أوكرانيا والمنطقة المحيطة بمحطة للطاقة النووية لكنها واجهت مقاومة قوية في مناطق أخرى.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن المحادثات بدأت بهدف وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية بعد بطء التقدم الروسي بشكل أكبر مما توقعه البعض.

وكانت روسيا أكثر حذرا مع رفض الكرملين التعليق على هدف موسكو في المفاوضات.

ولم يتضح ما إذا كان في الإمكان تحقيق تقدم بعد أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الهجوم ووضع قوات الردع النووية الروسية في حالة تأهب قصوى يوم الأحد.

وتجرى المحادثات على الحدود مع روسيا البيضاء الحليف القوي لروسيا حيث أقر استفتاء يوم الأحد دستورا جديدا يتخلى عن وضع البلد غير النووي في وقت تحولت فيه الجمهورية السوفيتية السابقة إلى نقطة انطلاق للقوات الروسية التي غزت أوكرانيا.

وقال وزير خارجية روسيا البيضاء فلاديمير ماكي في بداية المحادثات وفقا لترجمة وزارة الخارجية للغة الانجليزية على تويتر "أصدقائي الأعزاء، رئيس روسيا البيضاء طلب مني الترحيب بكم وتسهيل عملكم قدر الإمكان. ووفقا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين (فولوديمير) زيلينسكي وبوتين يمكنكم أن تشعروا بأمان كامل".

وقالت متحدثة باسم رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش الذي يملك فريق تشيلسي البريطاني لكرة القدم إنه وافق على طلب من أوكرانيا بالمساعدة في المفاوضات من أجل إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء رد الفعل الغربي على الغزو كاسحا بعقوبات عزلت فعليا المؤسسات المالية الكبرى في موسكو عن الأسواق الغربية مما دفع الروبل الروسي للانخفاض بنسبة 30 بالمئة أمام الدولار يوم الاثنين. وزادت الدول كذلك من إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.

وقالت السلطات الأوكرانية إنه سُمع دوي انفجارات قبل فجر يوم الاثنين في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف بشرق البلاد. وأضافت أنه تم صد محاولات القوات البرية الروسية للاستيلاء على مراكز حضرية.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها سيطرت على بلدتي بيرديانسك وإنرهودار بجنوب شرق أوكرانيا وكذلك المنطقة المحيطة بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية. وأضافت أن عمليات المحطة استمرت بشكل طبيعي.

ونقلت الوكالة عن أوكرانيا نفيها سيطرة روسيا على المحطة النووية.

وقال أنطون هيراشينكو المستشار بوزارة الداخلية الأوكرانية إن عشرات الأشخاص قتلوا في الضربات الصاروخية الروسية على خاركيف يوم الاثنين.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 102 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب 304 آخرون في أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها يوم الخميس الماضي لكن هناك مخاوف أن يكون الرقم الحقيقي "أعلى بكثير".

وقالت المفوضية إن أكثر من نصف مليون شخص فروا إلى دول مجاورة.

وقال بافلو كيريلينكو، رئيس إدارة دونيتسك الإقليمية، في التلفزيون يوم الاثنين إن معارك دارت حول مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية طوال الليل.

ولم يذكر ما إذا كانت القوات الروسية قد كسبت أو خسرت أي أرض أو يقدم أي أرقام للضحايا.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن روسيا أطلقت أكثر من 350 صاروخا على أهداف أوكرانية منذ يوم الخميس بعضها أصاب البنية التحتية المدنية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "يبدو أنهم يتبعون عقلية الحصار وأي طالب يدرس التكتيكات والاستراتيجيات العسكرية يمكنه أن يخبرك إنها تزيد من احتمال وقوع خسائر".

* أسلحة

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في تغريدة يوم الاثنين إن أعضاء الحلف يزودون أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات مضيفا أنه أجرى محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأوكراني في وقت سابق.

واتهم الكرملين الاتحاد الأوروبي بممارسة سلوك عدائي قائلا إن امدادات الأسلحة لأوكرانيا تزعزع الاستقرار وتثبت أن روسيا كانت على حق في سعيها لنزع سلاح جارتها.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "ليس فقط في الإدارة الرئاسية بل في عموم روسيا الغالبية العظمى من السكان لديهم أصدقاء أو أقارب يقيمون في أوكرانيا. ومن الطبيعي أن قلوب الجميع تنزف على ما يحدث لهؤلاء الأقارب".

وقالت ألمانيا، التي جمدت بالفعل مشروع خط أنابيب غاز من روسيا، إنها ستزيد الإنفاق الدفاعي بدرجة كبيرة منهية عقودا من الإحجام عن مضاهاة قوتها الاقتصادية بثقلها العسكري.

وانخفض الروبل الروسي بنحو 30 بالمئة مقابل الدولار يوم الاثنين بعد أن كشفت دول غربية يوم السبت عن عقوبات شاملة تتضمن عزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الدولي للمدفوعات.

ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 20 بالمئة من 9.5 بالمئة في خطوة طارئة وطلبت السلطات من الشركات أن تكون مستعدة لبيع العملة الأجنبية.

وطلبت من المتعاملين منع محاولات الأجانب بيع الأوراق المالية الروسية.

وقالت بريطانيا يوم الاثنين إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

- احتجاجات

نُظمت مظاهرات في مختلف أرجاء العالم احتجاجا على الغزو بما في ذلك في روسيا حيث اعتقل ستة آلاف شخص في احتجاجات مناهضة للحرب منذ يوم الخميس وفقا لمنظمة أو.في.دي-إنفو لرصد الاحتجاجات.

وتعرض الموقع الإلكتروني لوكالة تاس الروسية الحكومية للأنباء لاختراق يوم الاثنين مع ظهور رسالة مناهضة للحرب ودعوات لوقف الغزو وذلك حسبما أظهرت مراجعة قامت بها رويترز لعدة أجهزة.

وجاء في الرسالة "نحثكم على وقف هذا الجنون، ولا ترسلوا أبناءكم وأزواجكم إلى موت محقق" "بوتين يضطرنا للكذب ويعرضنا للخطر .. إنها ليست حربنا، فلنوقفه!"

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على طلب أوكرانيا عقد مناقشة عاجلة هذا الأسبوع بشأن غزو روسيا، بعد دقائق من تصريح مبعوث كييف لمنتدى جنيف أن بعض أعمال موسكو العسكرية "قد تصل إلى جرائم حرب".

واعتمد المجلس المكون من 47 عضوا الاقتراح، إذ صوت 29 عضوا لصالح القرار (منهم الولايات المتحدة)، مقابل خمسة أعضاء ضد الاقتراح (منهم روسيا والصين)، بينما امتنع 13 عضوا عن التصويت بعد أن دعا سفير روسيا جينادي جاتيلوف إلى التصويت بالرفض.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين من الاتحاد الأوروبي السماح لأوكرانيا بالانضمام لعضويته على الفور.

وقال في تسجيل مصور بثته مواقع التواصل الاجتماعي "هدفنا أن نكون مع جميع الأوروبيين وبخاصة أن نتمتع بالمساواة. أنا واثق من أن هذا هو العدل. وواثق من أننا نستحقه".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف اتصالا مع حلفائه وشركائه يوم الاثنين لتنسيق رد موحد.

وتصف روسيا ما تقوم به بأنه "عملية خاصة" لا تهدف إلي احتلال أراض بل إلى تدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على مواطنين تعتبرهم خطيرين.

ومنع الاتحاد الأوروبي جميع الطائرات الروسية من عبور مجاله الجوي وكذلك كندا مما أجبر شركة الطيران الروسية أيروفلوت على إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا لحين إشعار آخر.

وحظر الاتحاد الأوروبي كذلك وسيلتي الإعلام الروسيتين أر.تي وسبوتنيك.

(إعداد أحمد صبحي ومحمد فرج ولبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)













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