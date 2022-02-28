تويوتا تعلق جميع عمليات المصانع المحلية للاشتباه بهجوم إلكتروني

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طوكيو (رويترز) - قالت شركة تويوتا موتور إنها ستعلق جميع عمليات المصانع المحلية يوم الثلاثاء، مما سيفقدها إنتاج نحو 13 ألف سيارة، وذلك بعد تعرض إحدى الشركات التي تورد لها قطع غيار بلاستيكية ومكونات إلكترونية إلى ما يشتبه بأنه هجوم إلكتروني.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن الجهة التي تقف وراء الهجوم أو الدافع لذلك. ويأتي الهجوم بعد انضمام اليابان إلى الحلفاء الغربيين في تضييق الخناق على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، على الرغم من أنه لم يتضح على الإطلاق ما إذا كان الهجوم يرتبط بذلك.

وقال متحدث باسم الشركة الموردة، كوجيما إندستريز كوربوريشن، إنه يبدو أنه نوع من الهجوم الإلكتروني، في حين وصف متحدث باسم تويوتا ما حدث بأنه "تعطل لنظام التوريد".

ويأتي وقف الإنتاج في الوقت الذي تتصدى فيه أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم لاضطرابات سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم الناجمة عن جائحة كوفيد التي أجبرتها وشركات صناعة السيارات الأخرى على تخفيض الإنتاج.

وشهدت تويوتا هذا الشهر أيضا توقف بعض إنتاجها في أمريكا الشمالية بسبب نقص قطع الغيار الناجم عن احتجاجات سائقي الشاحنات الكنديين.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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