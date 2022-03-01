اليابان تتفق مع الولايات المتحدة على مواصلة العمل عن كثب ضد روسيا

أخبار اليابان



وزير المالية الياباني الجديد شونئيتشي سوزوكي. يتحدث في مؤتمر صحفي في طوكيو، اليابان، 5 أكتوبر/ تشرين 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - قال وزير المالية الياباني شونئيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن اليابان والولايات المتحدة أكدا عزمهما على جعل روسيا ”تدفع الثمن الباهظ“ لعملها المشين ضد أوكرانيا.

وفي حديثه بعد وقت قصير من محادثاته عبر الإنترنت مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قال سوزوكي إن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق مع بعضهما البعض في العمل ضد روسيا، التي غزت أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير/ شباط.

وأضاف أن رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة يعكس تأثير العقوبات ضد روسيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)