وكالة: ميتسوبيشي موتورز ربما توقف بيع سياراتها في روسيا بسبب العقوبات

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء جيجي يوم الثلاثاء أن شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية لصناعة السيارات قد توقف بيع سياراتها في روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

انضمت اليابان يوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، والتي شملت تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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