ارتفاع الأسهم اليابانية وسط تصيد للصفقات وتفاؤل حيال محادثات روسيا وأوكرانيا

أخبار اليابان





(رويترز) - ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء، حيث تلقت المعنويات دعما من تفاؤل مستمر حيال محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مما دفع المستثمرين إلى شراء أسهم متراجعة.

وارتفع المؤشر نيكي 1.2 بالمئة إلى 26844.72 نقطة، بعدما تجاوز مستوى 27000 للمرة الأولى منذ 18 فبراير شباط. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمئة إلى 1897.17 نقطة.

تواجه روسيا عزلة متزايدة بسبب غزوها لأوكرانيا. وفشلت محادثات وقف إطلاق النار مع جارتها الجنوبية يوم الاثنين في تحقيق انفراجة ولم يذكر المفاوضون موعد عقد جولة جديدة.

وقال إيكو ميتسوي مدير الصناديق في شركة أيزاوا سكيوريتيز "يحاول المستثمرون رؤية مؤشر على تطورات أفضل بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار. كما يؤمنون بالتأثير الإيجابي للعقوبات الغربية القوية ضد روسيا".

وأضاف "كما أنهم أعادوا شراء الأسهم الرخيصة، مما أدى إلى ارتفاع السوق أيضا اليوم".

وصعد سهم توشيبا 2.36 بالمئة بعد إعلان التكتل المفاجئ أن تارو شيمادا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيمنز إيه.جي، سيحل محل رئيسه التنفيذي ساتوشي تسوناكاوا اعتبارا من يوم الثلاثاء.

ونزل سهم تويوتا موتور 0.26 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة السيارات إنها ستستأنف الإنتاج المحلي اعتبارا من يوم الأربعاء، بعد يوم من توقف جميع مصانعها على مستوى البلاد في أعقاب هجوم إلكتروني على مورد لقطع الغيار.

وتراجع سهم المجموعة المالية ميتسوبيشي يو.إف.جيه 1.68 بالمئة، وكان الأسوأ أداء من بين أسهم أكبر 30 شركة على توبكس، يليه سهم شركة ميتسوي اند كو الذي خسر 1.38 بالمئة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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