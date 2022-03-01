تشانغتشون الصيني ينسحب من دوري أبطال آسيا

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هونج كونج (رويترز) - قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن فريق تشانغتشون ياتاي الصيني انسحب من دوري أبطال آسيا للعبة الشعبية هذا الموسم.

وتأهل تشانغتشون للبطولة الآسيوية الأولى للأندية بعد احتلاله المركز الرابع بين فرق الدوري الصيني الممتاز الموسم الماضي وكان من المقرر أن يلعب في مواجهة الفريق الفائز من الدور التمهيدي بين كايا الفلبيني وسيدني إف.سي الأسترالي.

ولم يذكر الاتحاد الآسيوي للعبة سببا لانسحاب الفريق الصيني من البطولة.

وبهذا الانسحاب فإن الفريق الفائز من الدور التمهيدي في الثامن من مارس آذار الجاري سيصعد لدور المجموعات وسينافس في المجموعة الثامنة إلى جانب تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما مارينوس الياباني وهوانغ أهن جيا لاي من هونج كونج.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات دور المجموعات في منطقة شرق آسيا في 15 مارس آذار الجاري في بؤر مؤمنة صحيا في تايلاند وفيتنام وماليزيا منعا لانتشار العدوى بكورونا.

ولم يحدد الاتحاد الآسيوي بعد المدن المستضيفة لمنافسات المجموعات في منطقة غرب القارة.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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