وزير ياباني: أعضاء وكالة الطاقة الدولية يتفقون على إطلاق 60 مليون برميل من النفط

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال وزير الصناعة الياباني كويتشي هاجيودا للصحفيين إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية اتفقوا يوم الثلاثاء على إطلاق 60 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية وإن نصف تلك الكمية ستأتي من الولايات المتحدة.

ويهدف الاجتماع الاستثنائي لوزراء الدول الأعضاء بالوكالة التي مقرها باريس إلى تهدئة أسعار النفط التي قفزت فوق 105 دولارات للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال هاجيودا إن اليابان لم تقرر حتى الآن حجم النفط الذي ستطلقه من احتياطياتها الوطنية.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html