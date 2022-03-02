اليابان: أعضاء وكالة الطاقة الدولية مستعدون للإفراج عن كميات إضافية من النفط عند الحاجة

أخبار اليابان





لندن (رويترز) - قال وزير الصناعة الياباني كويتشي هاجيودا للصحفيين يوم الثلاثاء إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية مستعدون لسحب كميات إضافية من احتياطياتهم النفطية عند الحاجة.

ووافق الاجتماع الوزاري للوكالة التي مقرها باريس على إطلاق 60 مليون برميل من احتياطيات النفط لتهدئة الأسعار في أعقاب صعود حاد أثاره الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الوزير الياباني إن حصة كل دولة في السحب المتفق عليه من المتوقع أن يجري تحديدها في الأيام المقبلة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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