تقرير: 70 ياباني تطوعوا للقتال من أجل أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - أفاد تقرير إعلامي يوم الأربعاء بأن عشرات اليابانيين استجابوا لدعوة أوكرانية لمتطوعين أجانب لمحاربة الغزو الروسي.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا يوم الأحد إلى تشكيل "فيلق دولي"، وهو ما دفع العشرات من الولايات المتحدة وكندا إلى التطوع.

ونقلت صحيفة ماينيتشي شيمبون اليومية عن شركة في طوكيو تتعامل مع المتطوعين القول إنه حتى يوم الثلاثاء، تقدم للتطوع 70 يابانيا، بينهم 50 عضوا سابقا في قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى جانب اثنين من قدامى المحاربين في الفيلق الأجنبي الفرنسي.

وأقر متحدث باسم السفارة الأوكرانية في اليابان بتلقي مكالمات من أشخاص "يريدون القتال من أجل أوكرانيا"، لكنه قال إن السفارة ليست لديها أي معلومات أخرى عن المتطوعين.

وقالت السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي في 28 فبراير شباط إنها تشكر اليابانيين على استفساراتهم العديدة حول التطوع لكنها أضافت شرطا.

فقد قالت "أي مرشح لهذا يجب أن يكون لديه خبرة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية أو خضع لتدريب متخصص".

وفي منشور جديد على تويتر يوم الأربعاء، قالت السفارة الأوكرانية باليابان إنها تبحث عن متطوعين لديهم خبرة في المجال الطبي أو تكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات أو مكافحة الحرائق.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المهام المطلوبة من المتطوعين تتم عن بعد أم ستستلزم السفر إلى البلاد.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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