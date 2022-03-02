أسهم اليابان تتراجع بفعل تأثر المعنويات بالعقوبات على روسيا

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طوكيو (رويترز) - تراجعت الأسهم اليابانية بعد صعود استمر ثلاث جلسات لتغلق على انخفاض يوم الأربعاء مع تنامي المخاوف من تأثير العقوبات التي فرضتها دول غربية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين للعزوف عن الأصول المحفوفة بالمخاطر والإقبال على الملاذات الآمنة.

وانخفض المؤشر نيكي 1.68 بالمئة ليغلق عند 26393.03 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.96 بالمئة إلى 1859.94 نقطة.

ودفعت العقوبات العالمية على روسيا مجموعة من الشركات الكبيرة إلى إعلان تعليق أنشطتها في البلاد أو التخارج منها.

وقالت إكسون موبيل إنها ستتخارج من عملياتها في روسيا بما في ذلك الحقول المنتجة للنفط، في أعقاب قرارات مماثلة من شركات بي.بي وشل وإكوينور النرويجية.

وفي طوكيو كانت أسهم قطاع التكنولوجيا الأكثر تراجعا على المؤشر نيكي، وانخفض سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 1.99 بالمئة في حين نزل سهم فانوك المصنعة لأجهزة الروبوت 3.64 بالمئة وتراجع سهم دايكين إندستريز 3.75 بالمئة.

وكان قطاع شركات التأمين ضمن الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية وانخفض 4.08 بالمئة مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أقل مستوى في ثمانية أسابيع.

وهوى سهم تي أند دي هولدنجز 6.31 بالمئة في حين انخفض سهم داي-إيتشي لايف هولدنجز 5.21 بالمئة.

وقفز قطاع الشركات المصدرة للنفط 7.06 بالمئة بعد تجاوز سعر برميل النفط المئة دولار.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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