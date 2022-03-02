رئيس الوزراء: اليابان مستعدة لاستقبال الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأربعاء إن اليابان مستعدة لاستقبال الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي.

وقال كيشيدا إنه تعهد بذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره البولندي ماتيوس موراوسكي.

وأضاف إنه أخبر أيضا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في مكالمة هاتفية أخرى، أن اليابان ستعمل بشكل وثيق مع ألمانيا لدعم أوكرانيا.

(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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