ثنائية مينامينو تقود ليفربول لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي

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ليفربول (إنجلترا) (رويترز) - تأهل ليفربول إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما أحرز الياباني تاكومي مينامينو هدفين ليمنحه الفوز 2-1 على ضيفه نوريتش سيتي باستاد أنفيلد يوم الأربعاء.

وبعد ثلاثة أيام من تتويجه بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة لم يواجه ليفربول أي مشكلة أمام ضيفه المتعثر في الدوري وبدا أنه حسم المباراة مبكرا في الشوط الأول.

وسجل مينامينو الهدف الأول بعد تمريرة من ديفوك أوريجي، الذي شارك بشكل نادر في التشكيلة الأساسية، في الدقيقة 29.

وبعد ذلك بثماني دقائق سدد اللاعب الياباني كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الشباك وكاد أليكس أوكسليد-تشامبرلين أن يضيف هدفا ثالثا في منتصف الشوط الثاني.

ورفض نوريتش الاستسلام وقلص لوكاس روب الفارق بتسديدة قوية قبل 14 دقيقة من النهاية.

وأنقذ أليسون بيكر حارس ليفربول كرة من البديل جوناثان رو قرب النهاية ليضمن استمرار فريقه في المنافسة على ثلاثة ألقاب أخرى هذا الموسم.

وأبلغ يورجن كلوب مدرب ليفربول شبكة إي.تي.في التلفزيونية "لم نتأهل من قبل إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد (تحت قيادة المدرب الألماني). أدخلنا عشرة تغييرات على التشكيلة وكنا على دراية بمواجهة فريق جيد لكننا لعبنا بشكل جيد للغاية وأحرزنا هدفين رائعين".

وتابع "تاكومي لاعب رائع والليلة قدم أفضل مبارياته معنا. شكل خطورة دائمة. لم أتفاجئ بما قدمه وأنا سعيد لأجله".

وانضم ساوثامبتون إلى ليفربول في دور الثمانية بعد انتصاره 3-1 على وست هام يونايتد.

وتقدم صاحب الأرض في الشوط الأول عبر الفرنسي رومان بيراو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن ميخائيل أنطونيو أدرك التعادل لوست هام.

وأعاد جيمس وارد-براوس التقدم لساوثامبتون من ركلة جزاء في الدقيقة 69 واختتم أرماندو بروخا الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع ليواصل فريقه نتائجه الجيدة حيث خسر مرة واحدة في آخر 13 مباراة بجميع المسابقات.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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