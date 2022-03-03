اليابان ستجمد أصول أربعة بنوك روسية أخرى اعتبارًا من الشهر القادم

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وزير المالية الياباني سوزوكي يتحدث في مؤتمر صحفي في طوكيو، اليابان. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - قال وزير المالية الياباني شونئيتشي سوزوكي يوم الخميس إن اليابان ستجمد أصول أربعة بنوك روسية إضافية اعتبارا من الثاني من أبريل/ نيسان ليرتفع العدد الإجمالي الذي فرضته طوكيو بمثل هذه العقوبات إلى سبعة.

وقالت وزارة المالية في وثيقة إن مجلس وزراء رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو وافق على قرار تجميد أصول بنك VTB و Sovcombank و Novikombank و Otkritie.

وقال مسؤول بالوزارة إن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان. ترتبط البنوك جميعها ارتباطًا وثيقًا بالحكومة الروسية.

وقال المسؤول إن حجم أصولهم لم يعرف على الفور لكن بنك VTB هو ثاني أكبر بنك روسي من حيث الأصول.

تشمل أهداف تجميد الأصول أيضًا عشرات الأفراد، بمن فيهم ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، التي وفرت موطئ قدم للغزو الروسي لأوكرانيا. كما قررت طوكيو حظر الصادرات المتجهة إلى بيلاروسيا.

وصرح سوزوكي للصحفيين بأن ”اليابان ستنفذ (العقوبات) بحزم مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع“.

وفرضت واشنطن عدة حزم من العقوبات حتى الآن، بما في ذلك عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبنك المركزي. فرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عقوبات على 26 من الشخصيات البارزة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك القلة الحاكمة ورجال الأعمال النشطين في قطاعات النفط والبنوك والتمويل.

جاء قرار طوكيو الأخير على رأس إعلان الحكومة يوم الثلاثاء أنها ستجمد أصول بنك Promsvyazbank الروسي المملوك للدولة و Vnesheconombank، بالإضافة إلى البنك المركزي في الروسي.

سارت عقوبات القطاع المصرفي في طوكيو على خطى الغرب بإضافة البنوك الأربعة، التي قرر الاتحاد الأوروبي استبعادها من شبكة مدفوعات سوفيت الدولية.

وقال المسؤول إنه قد يكون هناك المزيد في المستقبل: ”لا يمكننا تحديد ما إذا كان الأمر كذلك أم لا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)