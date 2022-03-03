محكمة في طوكيو تدين مسؤولا تنفيذيا سابقا لنيسان بمساعدة غصن في إخفاء مدفوعات

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أدانت محكمة في طوكيو يوم الخميس جريج كيلي المدير التمثيلي السابق لشركة نيسان موتور بمساعدة الرئيس التنفيذي السابق كارلوس غصن في إخفاء مدفوعات كان من المفترض أن يكشف عنه للجهات التنظيمية المالية.

وقال كبير القضاة لكيلي في حكم تلاه في المحكمة إنه مذنب في بعض التهم بمساعدة غصن من خلال مدفوعات مؤجلة في عدم الكشف عن 9.3 مليار ين (80 مليون دولار) في التقارير المالية للمنظمين على مدى عشر سنوات.

وحكم على ذلك المسؤول التنفيذي السابق بشركة نيسان بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وسيكون على كيلي أن يقرر ما إذا كان يريد استئناف الحكم أم لا.

وصدر الحكم في نهاية محاكمة استمرت 18 شهرا وجاء بعد أكثر من ثلاث سنوات منذ اعتقاله إلى جانب رئيس نيسان السابق. وأصبح غصن بعيدا عن متناول الادعاء الياباني بعد فراره إلى لبنان في عام 2019 مختبئًا في صندوق على متن طائرة خاصة.

(الدولار = 115.5800 ين)

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html