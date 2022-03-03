بيان: منع مشاركة روسيا وروسيا البيضاء في الألعاب البارالمبية

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(رويترز) - قالت اللجنة البارالمبية الدولية يوم الخميس إنها قررت منع رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين بسبب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا الذي انطلق من روسيا البيضاء وبمساعدتها.

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من منح اللجنة البارالمبية الدولية رياضيي البلدين الضوء الأخضر للمشاركة في الدورة كمستقلين تنفيذا للوائها إلى جانب أن الرياضيين أنفسهم غير مشاركين في الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة.

وأضافت اللجنة في بيان "بعد اجتماع عقد لهذا الغرض قرر مجلس إدارة اللجنة رفض مشاركة الرياضيين القادمين من روسيا وروسيا البيضاء في الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين 2022".

وجاء في البيان أيضا "وهذا يعني إن الرياضيين البارالمبيين القادمين من هاتين الدولتين لن يسمح لهم بالمشاركة في الألعاب التي تنطلق في الرابع من مارس 2022.

"الأمر الواضح هو أن الوضع الآخذ في التصاعد وضعنا في موقف فريد من نوعه وغير متوقع قبيل انطلاق الألعاب".

ووصلت بالفعل البعثة البارالمبية الروسية التي تضم 71 شخصا إلى بكين ووصلت أيضا بعثة روسيا البيضاء المكونة من 12 شخصا.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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