هبوط اليورو لأدنى مستوى منذ 2016 أمام الاسترليني مع صعود النفط

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لندن (رويترز) - تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ قرابة ست سنوات مقابل الجنيه الاسترليني وظل قرب أدنى مستوى منذ 21 شهرا مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن أدى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة إلى اشتداد المخاوف من اتجاه التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو.

ومع صعود مزيج برنت إلى أعلى سعر منذ تسع سنوات متجاوزا 119 دولارا للبرميل عزز إقبال على الاستثمار في الموارد العملات المرتبطة بالسلع الأولية. فارتفع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني.

لكن الأضواء تسلطت على العملة الأوروبية الموحدة مع انخفاضها إلى 82.76 بنس مقابل العملة البريطانية خلال التعاملات في لندن. وهذا أدنى مستوى لليورو منذ يوليو تموز 2016.

وهبطت العملة الموحدة 0.3 في المئة إلى 1.1086 دولار لتستقر قرب مستوى 1.1058 دولار الذي انخفضت إليه يوم الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار 2020.

وبلغ انخفاض اليورو هذا الأسبوع 1.6 في المئة كما أنه يتجه لتسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي أمام العملة الأمريكية.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني مسجلا 0.7323 دولار أمريكي مع ارتفاع أسعار صادرات أسترالية مثل الفحم والغاز والحبوب وسط علامات على أن العقوبات المفروضة على روسيا تحدث اضطرابا شديدا في الإمدادات العالمية.

لكنه تراجع قرب نهاية جلسة التعامل إلى 0.7298 دولار بارتفاع طفيف عن اليوم السابق.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 في المئة كما ارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية 0.2 في المئة إلى 115.74 ين في حين انخفض الجنيه الاسترليني 0.3 في المئة إلى 1.3364 دولار.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية)

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