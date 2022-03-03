مساعد سابق لكارلوس غصن سيعود لأمريكا بعد حكم مع وقف التنفيذ بحقه في طوكيو

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طوكيو (رويترز) - أصدرت محكمة في طوكيو يوم الخميس حكما بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق جريج كيلي، المسؤول التنفيذي السابق بشركة نيسان موتور، لمساعدته الرئيس التنفيذي السابق للشركة كارلوس غصن في إخفاء مدفوعات عن الجهات التنظيمية.

ويمهد ذلك الطريق للمحامي الأمريكي للعودة إلى بلاده بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها في اليابان.

ويضع الحكم نهاية لقضية هددت بتوتر العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة، أقرب حلفائها، بسبب معاملة النظام القضائي الياباني لكيلي الذي كان قد اعتقل مع غصن.

وقال رئيس الهيئة القضائية كينجي شيموتسو "المحكمة ترى أن وجود مكافآت غير مدفوعة" والإخفاق في الكشف عنها يصل إلى حد الإفصاح "الكاذب" وأبلغ كيلي أنه مسؤول عن سنة من السنوات الثمانية التي تشملها الاتهامات.

وقال كيلي في بيان بعد صدور الحكم "صُدمت من الحكم... المحكمة خلصت إلى أنني بريء إلى حد بعيد، لكنني لا أفهم لماذا قالت إنني مذنب بخصوص إحدى السنوات".

وصدر الحكم في نهاية محاكمة استمرت 18 شهرا وجاء بعد أكثر من ثلاث سنوات منذ اعتقاله إلى جانب رئيس نيسان السابق.

وقال محاموه إنهم سيطعنون على الإدانة، وهو أمر من المتوقع أن يتمكن كيلي من القيام به من الولايات المتحدة.

وغرمت المحكمة نيسان 200 مليون ين (1.73 مليون دولار) لدورها في المخالفات المالية. ووصف القاضي عهد رئاسة غصن لنيسان بأنه "ديكتاتورية".

وفي بيروت، وصف غصن غرامة نيسان بأنها "هزلية" وقال إن تصريحات القاضي عن الشركة "مثل تعليق كاريكاتيري. أحاول فهم ما الذي قد يدفعه لقول مثل هذا التعليق وأنا لست هناك".

وفر غصن إلى لبنان في عام 2019 مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة.

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(إعداد دعاء محمد وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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