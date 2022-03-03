أندية ومنتخبات روسيا البيضاء تلعب في أرض محايدة

أخبار اليابان





لندن (رويترز) - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الخميس أنه قرر أن تخوض أندية روسيا البيضاء ومنتخباتها الوطنية مبارياتها المقررة على أرضها في البطولات الأوروبية في ملاعب محايدة دون حضور جماهيري بعد الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا المجاورة.

وتعرضت روسيا البيضاء لانتقادات واسعة النطاق بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا من أراضيها.

وقال بيان لليويفا "عقدت اللجنة التنفيذية لليويفا اجتماعا اليوم وقررت وبأثر فوري أن تخوض جميع فرق ومنتخبات روسيا البيضاء المنافسة في بطولات اليويفا مبارياتها المقررة على أرضها في ملاعب محايدة".

وأضاف البيان "وإضافة إلى ذلك لن يسمح بأي حضور جماهيري هذه المباريات التي يفترض أن تستضيفها فرق روسيا البيضاء".

وفي وقت سابق يوم الخميس قررت اللجنة البارالمبية الدولية استبعاد رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق في العاصمة الصينية يوم الجمعة بعد تهديد العديد من الدول بمقاطعة الدورة إذا شاركت هاتان الدولتان فيها.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html