وزير: مجموعة السبع ستفرض مزيدا من العقوبات على روسيا إذا لم توقف الحرب

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طوكيو (رويترز) - قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع اتفقوا يوم الجمعة على فرض مزيد من العقوبات على روسيا إذا لم تتوقف عن مهاجمة أوكرانيا.

وقال هاياشي للصحفيين "طالبنا روسيا بالوقف الفوري لهجومها على أوكرانيا، الذي ألحق الضرر حتى بالمواطنين العاديين، وأن تسحب قواتها".

ومضى قائلا "اتفقنا، باعتبارنا مجموعة السبع، على فرض المزيد من العقوبات الصارمة إذا لم توقف روسيا هجومها".

وشارك هاياشي في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بروكسل عبر الفيديو.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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