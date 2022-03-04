جونسون-طومسون تنضم لفريق الخماسي البريطاني في بطولة العالم داخل القاعات

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(رويترز) - ربما تعود كاترينا جونسون-طومسون إلى المنافسات بعد غياب سبعة أشهر حين تنطلق بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعات في بلجراد بعد انضمامها لفريق الخماسي البريطاني يوم الخميس.

ولم تشارك جونسون-طومسون في المنافسات منذ انسحابها من مسابقة السباعي الأولمبية بسبب إصابة في ربلة الساق تسببت أيضا في انسحابها من سباق 200 متر في ألعاب طوكيو في أغسطس آب 2021.

وفازت المتسابقة البالغ عمرها 29 عاما بلقب الخماسي في بطولة العالم داخل القاعات 2018 في برمنجهام. كما فازت بالميدالية الفضية في الوثب الطويل في نسخة 2014 التي أقيمت في بولندا.

وذاع صيت جونسون-طومسون بعد فوزها بذهبية السباعي في بطولة العالم 2019 في الدوحة متفوقة على البلجيكية نافي تيام بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو.

وستقام بطولة العالم داخل القاعات في بلجراد في الفترة من 18 إلى 20 مارس آذار.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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