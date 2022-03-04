المؤشر نيكي في طوكيو يفتح على انخفاض 0.58%

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فتح المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة على انخفاض 0.58 بالمئة إلى 26421.85 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.52 بالمئة مسجلا 1871.96 نقطة.

وهبط نيكي في وقت لاحق 3.01 بالمئة إلى 25776.81 نقطة، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها إلى ما دون 26 ألف نقطة منذ 24 فبراير شباط.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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