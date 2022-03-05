وكالة الطاقة الدولية تعلن أحجام مساهمات الدول في ضخ النفط بسبب أزمة أوكرانيا

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لندن (رويترز) - قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن الدول الأعضاء بها انتهت من تحديد أحجام مساهماتها فيما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من ضخ 60 مليون برميل من النفط لدعم الأسعار التي أصيبت بهياج بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن إجمالي 61.7 مليون برميل من المقرر ضخها، ستقدم الولايات المتحدة 30 مليون برميل، وتليها اليابان بتقديم 7.5 مليون برميل وكوريا الجنوبية 4.4 مليون برميل وألمانيا 3.2 مليون برميل.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في بيان "في الأيام القليلة الماضية التي أعقبت القرار، كانت كل دولة عضو في الوكالة تدرس مقدار ما يمكن أن تساهم به في الخطة المعلنة للتعامل في ظل ظروفها المحلية.

"التعهدات التي قدمها الأعضاء تجاوزت بالفعل الستين مليون برميل، وهو ما يشير إلى تضامن كبير".

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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