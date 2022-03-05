وزير الدفاع الياباني: المقذوف الكوري الشمالي وصل إلى ارتفاع بلغ نحو 550 كيلومترا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي إن التقديرات تشير إلى أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم السبت وصل إلى ارتفاعه بلغ 550 كيلومترا وقطع مسافة 300 كيلومتر.

وأضاف أنه يبدو أن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان لكن اليابان ستواصل مراقبة الوضع والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لجمع وتحليل المعلومات.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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