احتجاز لاعبة السلة الأمريكية جرينر في روسيا لحيازة زيت الحشيش

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(رويترز) - قال مسؤولو الاتحاد الأمريكي لكرة السلة يوم السبت إنهم يراقبون وضع بريتني جرينر لاعبة دوري المحترفات بعد إعلان روسيا احتجاز لاعبة أمريكية الشهر الماضي لحيازة خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش.

وبدون تحديد هوية جرينر لاعبة فينكس ميركري أعلنت إدارة الجمارك الروسية احتجاز لاعبة في فبراير شباط عند وصولها إلى مطار شيرميتيفو في موسكو على متن رحلة قادمة من نيويورك.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن مصدر قوله إن اللاعبة هي جرينر.

وقال فينكس ميركري دون الخوض في تفاصيل "نحن على دراية بالأمر ونراقب الموقف عن كثب مع بريتني جرينر في روسيا".

وكشف مسح أمتعة اللاعبة عن وجود خراطيش تحتوي على "سائل يتضمن زيت الحشيش".

ووفقا لإدارة الجمارك تم فتح قضية جنائية يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات.

ولم يكن من الواضح متى تم احتجاز جرينر، التي تلعب في روسيا بعد انتهاء موسم الدوري الأمريكي، في فبراير شباط. وقالت إدارة الجمارك الروسية إن اللاعبة ما زالت رهن الاعتقال وما زال التحقيق جاريا.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط والعقوبات التي فرضها الغرب بهدف عزل موسكو، حذرت الولايات المتحدة يوم السبت من السفر إلى روسيا وقالت إن سفارتها هناك قدرتها محدودة على مساعدة المواطنين.

وقال فينكس ميركري "نحن نحب بريتني وندعمها وفي هذا الوقت ما يشغلنا هو سلامتها وصحتها الجسدية والعقلية وعودتها بسلام إلى الوطن".

وكتب الاتحاد الأمريكي في حسابه على تويتر "لطالما تعاملت جرينر مع نفسها بمنتهى الاحترافية خلال فترة وجودها الطويلة مع الفرق الوطنية".

وأضاف "ما يهمنا في الوقت الحالي هو سلامتها وراحتها".

وفازت جرينر بالذهبية الأولمبية مع المنتخب الأمريكي في ريو 2016 وطوكيو 2020.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)

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