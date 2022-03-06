تأهل فرنسا وأمريكا إلى نهائيات كأس ديفيز للتنس

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(رويترز) - تأهلت فرنسا وأمريكا إلى نهائيات كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال مساء السبت، بينما نجت إسبانيا من انتفاضة رومانيا وخرجت بالانتصار.

وواجهت فرنسا، التي كانت متقدمة 2-صفر في وقت سابق، مقاومة ضعيفة من الإكوادور قبل أن ينتصر بنجامين بونزي في مباراة للفردي، والثنائي المكون من بيير-أوج أوبير ونيكولا ماهو في مباراة للزوجي.

وقال أوبير "ليس من السهل أبدا اللعب ضد فريق عندما تكون أنت المرشح للفوز، لكننا احترمنا منافسنا كثيرا ولهذا السبب انتصرنا".

وتقدمت أمريكا 3-صفر في المواجهة التي تحسم على أساس الأفضل في خمس مباريات، بعد فوز الثنائي المكون من جاك سوك وراجيف رام 6-3 و6-4 في مباراة للزوجي ضد الثنائي الكولونبي خوان-سيباستيان كابل ونيكولاس بارينتوس.

وفاز روبرتو باوتيستا أجوت بمباراته الثانية في منافسات الفردي ليساعد إسبانيا على حسم المواجهة ضد رومانيا، والتأهل إلى نهائيات كأس ديفيز، رغم غياب النجم البارز رافائيل نادال الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وتمسكت رومانيا، التي تأخرت 2-صفر في اليوم الافتتاحي، ببعض الأمل في التأهل بعدما فازت بمباراة الزوجي وقلصت الفارق إلى 2-1.

لكن الروماني ماريوس كوبيل المصنف 261 عالميا فشل في تكرار نجاحه وخسر 6-2 و6-3 أمام باوتيستا أجوت في ساعة واحدة و28 دقيقة.

وفاز ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا بنتيجة 6-1 و7-5 على البرازيلي تياجو مونتيرو، ليضمن التأهل لألمانيا، بينما تفوقت بلجيكا 3-2 على فنلندا بشق الأنفس.

وتأهلت هولندا والأرجنتين أيضا إلى نهائيات كأس ديفيز بالفوز 4-صفر على كندا وجمهورية التشيك على الترتيب.

كما انتصرت إيطاليا 3-2 على سلوفاكيا، وفازت السويد على اليابان، وقازاخستان على النرويج.

وفي وقت سابق يوم السبت، استبسل الأسترالي تاناسي كوكيناكيس ليمنح بلاده الفوز على أستراليا، بينما انتصرت كوريا الجنوبية على النمسا بفضل تألق كون سوون-وو.

وسينضم 12 فريقا فائزا من التصفيات التي تقام بنظام الذهاب والعودة إلى كرواتيا التي تأهلت مباشرة إلى نهائيات 2022 بعد بلوغها نهائي العام الحالي إلى جوار صربيا وبريطانيا المشاركتين ببطاقة دعوة.

وبات مشاركة روسيا حاملة اللقب وروسيا البيضاء غير مؤكدة بعد تعليق الاتحاد الدولي للتنس مشاركتهما في منافسات الفرق عقب غزو أوكرانيا.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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