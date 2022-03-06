البطل الأولمبي كيبتشوجي يفوز بماراثون طوكيو

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(رويترز) - توج العداء الكيني إيليود كيبتشوجي حامل الذهبية الأولمبية وصاحب الرقم القياسي العالمي بطلا لماراثون طوكيو يوم الأحد بعد أن تفوق على جميع أقرانه مسجلا ساعتين ودقيقتين و40 ثانية.

وكان كيبتشوجي فاز بالذهبية الأولمبية لسباق الماراثون للمرة الثانية على التوالي في أولمبياد طوكيو الصيفي العام الماضي في مدينة سابورو حيث أقيم السباق.

وهذه هي أول مشاركة لكيبتشوجي (37 عاما) في ماراثون طوكيو وسجل زمنا يزيد بأكثر قليلا من دقيقة واحدة عن الرقم القياسي العالمي الذي يحمله.

واحتل الكيني أموس كيبرتو المركز الثاني مسجلا ساعتين وثلاث دقائق و13 ثانية بينما حصل الإثيوبي تاميرات تولا على المركز الثالث بعد أن سجل ساعتين وأربع دقائق و14 ثانية.

وفي سباق السيدات توجت الكينية بريجيد كوسجي حاملة الرقم القياسي العالمي باللقب بعدما احتلت المركز الأول وسجلت زمنا بلغ ساعتين و16 دقيقة وثانيتين تلتها الإثيوبيتان أشيتي بيكيري التي سجلت ساعتين و17 دقيقة و58 ثانية وجوتيتوم جيبرسيسلاسي التي قطعت المسافة في ساعتين و18 دقيقة و18 ثانية.

وبعد الفوز قال كيبتشوجي عبر موقع تويتر "فخور جدا بالفوز في شوارع طوكيو حيث يعشق الناس الركض".

والرقم القياسي للسباق الذي يحمله كيبتشوجي يبلغ ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية وسجله في برلين في 2018 كما أصبح أول رجل يكسر حاجز الساعتين في سباق غير رسمي في 2019.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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