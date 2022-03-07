أمريكا تعمل على إطلاق سراح لاعبة السلة المحتجزة في روسيا

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من جابرييلا بورتر

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إن دبلوماسيين يعملون على إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر بعد إعلان روسيا احتجازها الشهر الماضي لحيازة خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش.

وبدون تحديد هوية جرينر لاعبة فينكس ميركري أعلنت إدارة الجمارك الروسية احتجاز لاعبة في فبراير شباط عند وصولها إلى مطار شيرميتيفو في موسكو على متن رحلة قادمة من نيويورك.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن مصدر قوله إن اللاعبة هي جرينر.

وقال فينكس ميركري دون الخوض في تفاصيل "نحن على دراية بالأمر ونراقب الموقف عن كثب مع بريتني جرينر في روسيا".

وكشف مسح أمتعة اللاعبة عن وجود خراطيش تحتوي على "سائل يتضمن زيت الحشيش".

ووفقا لإدارة الجمارك تم فتح قضية جنائية يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات.

ولم يكن من الواضح متى تم احتجاز جرينر، التي تلعب في روسيا بعد انتهاء موسم الدوري الأمريكي، في فبراير شباط. وقالت إدارة الجمارك الروسية إن اللاعبة ما زالت رهن الاعتقال وما زال التحقيق جاريا.

وكتب الاتحاد الأمريكي في حسابه على تويتر "لطالما تعاملت جرينر مع نفسها بمنتهى الاحترافية خلال فترة وجودها الطويلة مع الفرق الوطنية".

وأضاف "ما يهمنا في الوقت الحالي هو سلامتها وراحتها".

وفازت جرينر بالذهبية الأولمبية مع المنتخب الأمريكي في ريو 2016 وطوكيو 2020.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع مايا ساندو رئيسة مولدوفا يوم الأحد، قال بلينكن إن إدارة الرئيس جو بايدن كلفت طاقم السفارة بالعمل على قضية جرينر.

وأضاف بلينكن متحدثا عن جرينر "لا يمكنني الإسهاب في الحديث عن الأمر بالنظر إلى اعتبارات الخصوصية في هذه المرحلة. عندما يتم اعتقال أي أمريكي في أي مكان في العالم فنحن على استعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة وهذا يشمل ما يحدث في روسيا.

"لدينا طاقم السفارة يعمل على قضايا الأمريكيين الآخرين المحتجزين في روسيا. نحن نفعل كل ما في وسعنا لنضمن حقوقهم واحترامها".

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط والعقوبات التي فرضها الغرب بهدف عزل موسكو، حذرت الولايات المتحدة يوم السبت من السفر إلى روسيا وقالت إن سفارتها هناك قدرتها محدودة على مساعدة المواطنين.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)

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