تايلاند تسعى لتفادي "أزمة سكانية" بسبب تراجع معدل المواليد

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بانكوك (رويترز) - تسعى تايلاند بشكل حثيث لتشجيع شعبها على إنجاب عدد أكبر من الأطفال للحد من انخفاض معدل المواليد وعرضت توفير مراكز لرعاية الأطفال والخصوبة في الوقت الذي تحاول فيه الاستعانة بالشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لعرض مزايا الحياة الأسرية.

وتأتي هذه الحملة مع تراجع عدد المواليد بنحو الثلث منذ عام 2013. وشهد العام الماضي ولادة 544 ألف طفل فيما يعد أدنى مستوى منذ ما لا يقل عن 60 عاما بالإضافة إلى أقل من 563 ألف حالة وفاة والتي زادت أيضا بسبب الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن المسار السكاني في تايلاند مشابه للاقتصادات الآسيوية الأخرى مثل اليابان أو سنغافورة إلا أن تبعات ذلك علي تايلاند، ثاني أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا، أكبر بوصفها سوقا ناشئة تعتمد على العمالة الرخيصة ونمو الطبقة المتوسطة.

وقالت تيرا سينديشاراك خبيرة علم السكان في جامعة تاماسات إن "البيانات تعكس أزمة سكانية .. حيث تغير التفكير المتعلق بإنجاب أطفال".

وقال مسؤول في قطاع صحة كبار السن لرويترز إن الحكومة أدركت ضرورة التدخل.

وأضاف "نحاول إبطاء التراجع في المواليد ووقف هذا الاتجاه من خلال جعل الأسر مستعدة لإنجاب أطفال بشكل أسرع".

وأوضح المسؤول خطط الدولة لتطبيق سياسات تتيح حصول المواليد الجدد على الدعم الكامل.

وقال مسؤولون إن هذه الخطط تشمل فتح مراكز للخصوبة في 76 إقليما وأيضا الاستعانة بالشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الرسالة. وتقتصر حاليا مراكز الخصوبة على بانكوك والمدن الرئيسية الأخرى.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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