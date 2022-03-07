ريا: نيسان تقرر وقف العمل في مصنعها في سان بطرسبرج في الأيام المقبلة

أخبار اليابان





(رويترز) - ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات قالت يوم الاثنين إنها ستوقف العمل في مصنعها بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قالت نيسان إنها علًقت صادرات السيارات إلى روسيا وتتوقع أن الإنتاج سيتوقف قريبا في مصنع سان بطرسبرج.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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