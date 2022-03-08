اليابان تجمد أصول 32 آخرين من المسؤولين والنخبة من روسيا وروسيا البيضاء

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء أنها جمدت أصول 32 آخرين من المسؤولين والنخبة من روسيا وروسيا البيضاء.

وقالت الوزارة إن اليابان تحظر أيضا تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا والمواد ذات الأغراض العامة إلى روسيا البيضاء والتي يمكن أن يستخدمها جيشها.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير)

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