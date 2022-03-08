وزير المالية الياباني يعارض تحويل السندات التي يحتفظ بها بنك اليابان إلى ديون دائمة

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يستعد وزير المالية الياباني شونئيتشي سوزوكي لقرع الجرس خلال احتفال العام الجديد بمناسبة افتتاح التداول في عام 2022 في بورصة طوكيو (TSE)، في طوكيو، اليابان، 4 يناير/ كانون الثاني، 2022. رويترز / إيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - تجاهل وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي فكرة تحويل السندات الحكومية (JGBs) التي يحتفظ بها البنك المركزي إلى سندات دائمة.

وقال سوزوكي في جلسة للبرلمان إن مثل هذا الإجراء سيكون بمثابة تمويل للديون وقد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عائدات السندات الحكومية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)