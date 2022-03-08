وزير المالية الياباني يعارض تحويل السندات التي يحتفظ بها بنك اليابان إلى ديون دائمة
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طوكيو (رويترز) - تجاهل وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي فكرة تحويل السندات الحكومية (JGBs) التي يحتفظ بها البنك المركزي إلى سندات دائمة.
وقال سوزوكي في جلسة للبرلمان إن مثل هذا الإجراء سيكون بمثابة تمويل للديون وقد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عائدات السندات الحكومية.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)