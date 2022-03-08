المؤشر نيكي يغلق عند أدنى مستوى في 16 شهرا

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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في 16 شهرا يوم الثلاثاء وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى إلى الإضرار بأرباح الشركات وإبطاء النمو الاقتصادي.

وهبط المؤشر نيكي 1.71 بالمئة إلى 24790.95، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من نوفمبر تشرين الثاني 2020، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.90 إلى 175986.

وشهدت أسعار النفط تأرجحا يوم الثلاثاء مع تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 125 دولارا للبرميل، أي أقل بنسبة عشرة بالمئة تقريبا من أعلى مستوى في 14 عاما الذي تم تسجيله في الجلسة السابقة.

وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وقادت شركات التكرير الانخفاضات بتراجع 6.31 بالمئة، وجاءت بعدها شركات صناعة الصلب بانخفاض 6.21 بالمئة.

وتقدمت أسهم التكنولوجيا إذ ارتفع سهم شركة تصنيع أجهزة تكييف الهواء دايكن إندستريز 1.76 بالمئة وسهم شركة صناعة أجهزة الروبوت فانوك 1.14 بالمئة.

وإجمالا، صعد 26 سهما على المؤشر نيكي بينما نزل 199.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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