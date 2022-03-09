اليابان تفكر في الانسحاب من مشروعات الطاقة المشتركة مع روسيا في سخالين
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طوكيو (رويترز) - قال وزير الصناعة الياباني كويئتشي هاغيودا يوم الأربعاء إن طوكيو قد تدرس الانسحاب من ”مشروعات سخالين“ في إشارة إلى مشروعات الطاقة في جزيرة سخالين الروسية إذا كان ذلك يساعد في وقف العدوان الروسي على أوكرانيا.
وأدلى هاغيودا بهذا التصريح خلال جلسة برلمانية.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)
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