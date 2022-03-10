زعيم كوريا الشمالية يقول إن قمرا صناعيا للاستطلاع يهدف لرصد أعمال أمريكا وحلفائها

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سول (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قال يوم الخميس إن بلاده ستطلق في السنوات القادمة عددا من الأقمار الصناعية للاستطلاع بهدف تقديم معلومات آنية عن الأعمال العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

أدلى كيم بهذه التصريحات أثناء تفقده للإدارة الوطنية للتطوير الفضائي في كوريا الشمالية بعد الاختبارات الأخيرة لأنظمة الأقمار الصناعية أثناء إطلاق الصواريخ.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم قال إنه سيتم وضع "الكثير" من أقمار الاستطلاع الصناعية في المدار في إطار خطة على مدى خمس سنوات، أُعلنت العام الماضي.

وقال التقرير "أشار إلى أن الهدف من تطوير وتشغيل أقمار الاستطلاع العسكري الصناعية هو تزويد القوات المسلحة بمعلومات آنية عن التحركات العسكرية لقوات الإمبريالية الأمريكية المعتدية والقوات التابعة لها في كوريا الجنوبية واليابان والمحيط الهادي".

ويقول خبراء إن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع.

وتقول كوريا الشمالية إنها أجرت تجربتين لأنظمة أقمار صناعية في 27 فبراير شباط والخامس من مارس آذار.

وتقول السلطات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة إن التجربتين شملتا إطلاق صواريخ باليستية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية- تحرير مروة سلام)

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