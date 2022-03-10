شركة هيتاتشي اليابانية تعلق عملياتها في روسيا

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شعار هيتاتشي على جانب مبنى في طوكيو في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2012. سجلت الشركة اليابانية أرباحًا تشغيلية أضعف من المتوقع للربع يوليو/ تموز - سبتمبر/ أيلول يوم الثلاثاء، بانخفاض 15.4٪ عن العام بين انخفاض المبيعات في الصين وانتعاش متعثر في أوروبا. تصوير: تورو هاناي - رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت صحيفة نيكي اليابانية إن شركة هيتاتشي قررت يوم الخميس تعليق العمليات في روسيا بناء على طلب من الحكومة الأوكرانية.

وقالت الشركة في بيان يوم الخميس إنها ستوقف الصادرات وتوقف معظم العمليات في روسيا باستثناء منشآت الطاقة الكهربائية الحيوية. ولم يذكر أي اتصال مع الحكومة الأوكرانية.

وقال متحدث باسم هيتاتشي لرويترز ”أخذنا عدة عوامل من بينها وضع سلسلة التوريد في الحسبان عندما توصلنا إلى قرار تعليق عملياتنا في روسيا.“

قال تقرير نيكي إن شركة هيتاتشي تنتج وتبيع آلات البناء في روسيا، لكنها تلقت خطابًا من نائب رئيس الوزراء الأوكراني يطلب تعليق العمليات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونشرت تغريدة يوم الثلاثاء من حساب باسم نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف ”أحث (هيتاتشي) على وقف توريد المنتجات وتقديم الخدمات في روسيا عندما تقتل دباباتها وصواريخها الأوكرانيين المسالمين“.

كما تم إرفاق صور لرسالة موجهة إلى الرئيس التنفيذي للشركة بالتغريدة.

قال المتحدث باسم هيتاتشي إن الشركة لا يمكنها تأكيد ما إذا كانت الشركة قد تلقت خطابًا من فيدوروف، لكنه قال إن الشركة قد خاطبها حسابه على تويتر.

ولم يتسن الوصول إلى السفارة الأوكرانية في اليابان للتعليق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)