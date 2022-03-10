نيكي يسجل أكبر ارتفاع في 21 شهرا وسط آمال بعودة روسيا وأوكرانيا للدبلوماسية

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طوكيو (رويترز) - سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر ارتفاع في 21 شهرا يوم الخميس متبعا خطى الأسهم العالمية في ظل تعافي المعنويات بالسوق إذ بدا أن أوكرانيا وروسيا ستستأنفان المحادثات الدبلوماسية ومع تراجع أسعار النفط عن بعض من مكاسبها الأخيرة.

وصعد نيكي 3.94 بالمئة ليغلق عند 25690.40 نقطة، وارتفعت أسعار 222 سهما من 250 سهما مدرجين عليه. وجاء هذا الارتفاع بعد أن خسر المؤشر سبعة بالمئة في الجلسات الأربع السابقة ليسجل أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 البالغ 24681.74 نقطة أمس الأربعاء.

وارتفعت أسهم جميع القطاعات اليوم الخميس وحقق قطاع المواد الأساسية أكبر مكاسب فقفز 6.18 بالمئة تلاه القطاعان العقاري والاستهلاكي المرتبط بشدة بالدورة الاقتصادية بنسبة 4.72 بالمئة وارتفع كذلك قطاعا التكنولوجيا والسيارات.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.04 بالمئة بعد تراجعه 6.5 بالمئة في الجلسات الأربع السابقة.

وكان سهم شركة شوا دينكو الكيماوية أكبر رابح على المؤشر نيكي بالنسبة المئوية فزاد 10.40 بالمئة.

وفي قطاع السيارات ارتفع سهم سوزوكي 8.85 بالمئة ونيسان 8.61 بالمئة وتويوتا 5.42 بالمئة.

وصعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 4.81 بالمئة وأدفانتست 3.89 بالمئة ورينيساس 4.97 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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