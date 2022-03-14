اليابان تدرس إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا

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مواطن يتلقى جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا في مركز تطعيم شامل تديره قوات الدفاع الذاتي اليابانية، في طوكيو، اليابان، 31 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز.

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة يوم الجمعة أن اليابان تدرس تقديم جرعة رابعة من لقاح كورونا في وقت لاحق من هذا العام بينما قال متحدث باسم الحكومة إن قرارا سيتخذ بناء على شدة الوباء.

وقالت صحيفة يوميوري اليومية إنه إذا تم اتخاذ قرار بإعطاء جرعة رابعة فمن المحتمل أن تكون لقاحات قدمتها شركتا فايزر وموديرنا، ويمكن تقديمها هذا الصيف.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في يناير/ كانون الثاني إن جرعة رابعة من اللقاح، أو جرعة معززة ثانية، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، تجعلهم أكثر مقاومة بثلاث مرات للأعراض الخطيرة ومقاومة للعدوى بمرتين.

وسئل كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونوعن تقرير يوميوري، فقال للصحفيين إنه يتعين على الحكومة النظر في وضع الوباء في الداخل والخارج.

كان شهر فبراير/ شباط أكثر شهور اليابان فتكًا بالنسبة للجائحة التي استمرت عامين، حيث اجتاح المتحور أوميكرون البلاد في حين أن العديد من السكان المسنين الضعفاء لم يتلقوا حتى الآن جرعة معززة.

اكتسبت حملة التعزيز أخيرًا زخمًا، حيث وصلت إلى مليون جرعة في بعض الأيام وغطت حوالي 28 ٪ من السكان. يحذر خبراء الصحة من ظهور متحورات جديدة، مما قد يؤدي إلى موجة أخرى من العدوى.

رتبت اليابان لشراء 93 مليون جرعة من موديرنا و 130 مليون جرعة من شركة فايزر هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، تعاقدت الحكومة على شراء 150 مليون جرعة من لقاح نوفافاكس، والذي يخضع الآن للمراجعة التنظيمية وسيتم تصنيعه محليًا بواسطة شركة تاكيدا اليابانية للأدوية.

تقوم شركة شينوغي اليابانية أيضًا بتطوير لقاح لفيروس كورونا، وتصدر نتائج مؤقتة هذا الشهر تُظهر أنها كانت قابلة للمقارنة مع فعالية لقاح فايزر في الفعالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)