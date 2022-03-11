أوساكا تهزم ستيفنز وتواصل مسيرتها في إنديان ويلز

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من روري كارول

إنديان ويلز (رويترز) - تعافت نعومي أوساكا من تأخرها بمجموعة أمام المتألقة سلون ستيفنز وفازت 3-6 و6-1 و6-2 في الدور الأول ببطولة إنديان ويلز للتنس ليل الخميس.

وفي مواجهة بين بطلتين سابقتين لأمريكا المفتوحة عانت أوساكا في المجموعة الأولى إذ خاضت أول مباراة منذ يناير كانون الثاني.

وبعد أداء متواضع انتفضت أوساكا وتقدمت 4-صفر في المجموعة الثانية بعد تحسن إرسالها ودفاعها.

وأعادت أوساكا تسديدة قصيرة من ستيفنز بضربة خلفية عند الخط الخلفي لتدرك التعادل.

وتقدمت ستيفنز، الفائزة باللقب في وادي الحجارة الشهر الماضي، 2-صفر في بداية المجموعة الفاصلة واتيحت لها فرصة كسر إرسال منافستها لكنه فشلت في ذلك.

وتحول الزخم لصالح أوساكا لتفوز في آخر ستة أشواط وتحقق انتصارها الأول في مسيرتها على منافستها الأمريكية.

وقالت أوساكا في مقابلة بعد المباراة "لم ألعب في مثل هذه الرياح منذ فترة طويلة لذا كان الأمر جديدا بالنسبة لي.

"شعرت أنني أقاتل من أجل حياتي. كنت ألعب ضدها وضد الرياح. هذا جنوني".

وأضافت "لكني أيقنت أنها تواجه المشكلة ذاتها مثلي، لذا كنت بحاجة للاجتهاد فقط".

وبعد غيابها عن الملاعب منذ أمريكا المفتوحة في سبتمبر أيلول الماضي للتعامل مع مشاكل الصحة النفسية تراجعت اللاعبة اليابانية الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى إلى التصنيف 78 عالميا.

وتلعب أوساكا في الدور الثاني أمام فيرونيكا كدرميتوفا.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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