نيكي الياباني يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر نوفمبر بفعل أوكرانيا والتضخم

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طوكيو (رويترز) - سجل المؤشر نيكي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني، إذ تأثر الإقبال على المخاطرة بفعل زيادة التضخم في الولايات المتحدة وعدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا.

وأغلق نيكي على انخفاض 2.05 بالمئة إلى 25162.78 نقطة. وسجل المؤشر القياسي هبوطا أسبوعيا 3.17 بالمئة، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ نزوله 3.34 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر تشرين الثاني، وهو أيضا رابع تراجع أسبوعي على التوالي.

كان المؤشر قد انخفض يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى عند الإغلاق منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 عند 24717.53 نقطة، وذلك قبل أن يرتفع في اليوم التالي إلى أعلى مستوى في 21 شهرا.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.67 بالمئة يوم الجمعة، وسجل انخفاضا أسبوعيا 2.46 بالمئة، وتكبد أيضا رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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