مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع مع تراجع النفط وتراجع إصابات كوفيد-19

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طوكيو (رويترز) - ارتفع مؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الاثنين مدعوما بتراجع أسعار النفط الخام مع شعور المستثمرين بقدر أكبر من التفاؤل إزاء محادثات السلام الروسية الأوكرانية.

وقفزت أسهم الشركات المرتبطة بالسفر مع تراجع حالات الإصابة بكوفيد-19 وتجدد آمال استئناف برنامج حكومي لدعم السياحة.

وارتفعت أسهم القطاع المالي مع تحسن توقعات الأرباح نتيجة ارتفاع عائدات السندات العالمية طويلة الأجل. وارتفعت أسهم قطاع السيارات بعد أن رفع ضعف الين من قيمة المبيعات في الخارج.

وارتفع نيكي عند الإغلاق 0.58 بالمئة إلى 25307.85 نقطة. وارتفعت أسعار 177 سهما من 225 سهما مدرجة على المؤشر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71 بالمئة إلى 1812.28 نقطة.

وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي يوم الأحد إن روسيا تظهر دلائل على أنها قد تكون مستعدة لإجراء مفاوضات موضوعية بشأن أوكرانيا مما أدى إلى تراجع أسعار السلع الأساسية عن أعلى مستوياتها.

وقفز سهم شركة السفر إتش.أي.إي 7.53 بالمئة وشركة الطيران إيه.إن.إيه القابضة 2.94 بالمئة.

وسعد سهم طوكيو إلكترون 1.31 بالمئة وأدفانتيست 2.21 بالمئة.

وزاد سهم تويوتا 2.88 بالمئة ونيسان 2.04 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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