الين يهبط لأدنى مستوياته في خمس سنوات وإصابات كورونا تضر باليوان الصيني

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لندن (رويترز) - تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين وهبط الين إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات في حين شهدت الأسواق العالمية عودة الإقبال على المخاطر ويترقب المستثمرون اجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا هذا الأسبوع.

وانتعشت أسواق الأسهم يوم الاثنين بعد أن شهدت عمليات بيع يوم الجمعة بسبب عدم التيقن بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا وتراجعت أسعار السلع الأساسية عن أعلى مستوياتها.

وأرجع محللون عودة الإقبال على المخاطر إلى تلميح المفاوضين الروس والأوكرانيين إلى إحراز تقدم في محادثات السلام.

وارتفع مؤشر الدولار خلال التعاملات الآسيوية مقتربا من أعلى مستوياته في 22 شهرا مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل لكنه تراجع بعد ذلك مع فتح أسواق أوروبا ونزل بنسبة 0.1 بالمئة إلى 98.9 بحلول الساعة 1255 بتوقيت جرينتش.

وظل الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوياته في 16 شهرا وزاد 0.2 بالمئة خلال اليوم قبيل اجتماع بنك انجلترا المركزي المقرر يوم الخميس.

وارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.09545 دولار.

وتراجع اليوان وسط إجراءات إغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا في الصين.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)

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