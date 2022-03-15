رئيس الوزراء الياباني: استجابة العالم تجاه روسيا قد تشكل حقبة جديدة بعد فترة ما بعد الحرب الباردة

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رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يتحدث خلال مؤتمر صحفي في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في 25 فبراير/ شباط 2022، طوكيو، اليابان. رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين إن الغزو الروسي لأوكرانيا ربما يكون إيذانا ببدء حقبة جديدة بعد فترة ما بعد الحرب الباردة وإن الطريقة التي يستجيب بها العالم ستشكل على الأرجح تلك الحقبة الجديدة.

قامت اليابان، في مواكبة نظرائها في مجموعة السبع الكبار، بتجميد أصول البنوك الروسية الكبرى، وكذلك الرئيس فلاديمير بوتين وقادة آخرين، بينما انضمت إلى الغرب في منع وصول بعض البنوك الروسية إلى نظام المدفوعات الدولي سويفت.

وقال كيشيدا في رسالة بالفيديو خلال ندوة عبر الإنترنت: ”الغزو الروسي لأوكرانيا يغير بشكل كبير مظهر المجتمع الدولي. ربما تكون حقبة جديدة تأتي بعد فترة ما بعد الحرب الباردة قد بدأت بالفعل“.

”ما إذا كان بإمكان العالم الرد بحزم على الغزو الروسي لأوكرانيا وحماية جوهر النظام الدولي هو اختبار حاسم للتنبؤ بالعصر الذي يلي فترة ما بعد الحرب الباردة“.

بعد أكثر من أسبوعين على الغزو الذي وقع في 24 فبراير/شباط، قالت أوكرانيا إنها تجري محادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب فوري للقوات. وكثيراً ما فشلت الهدنات المصممة لتوصيل المساعدات إلى المدن الأوكرانية المحاصرة من قبل القوات الروسية ولإجلاء المدنيين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)