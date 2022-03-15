ذراع تأجير الطيران لسوميتومو ميتسوي اليابانية تعلن إنهاء الإيجارات للشركات الروسية

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) -قالت ذراع تأجير الطائرات التي مقرها دبلن لمجموعة سوميتومو ميتسوي المالية اليابانية إنها أخطرت شركات الطيران الروسية بإنهاء إيجاراتها، وذلك امتثالا للعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

تأتي خطوة إس.إم.بي.سي أفييشن كابيتال بعد فرض عقوبات غربية في نهاية الشهر الماضي أمهلت القطاع، الذي يسيطر على حوالي نصف أسطول شركات الطيران في العالم ويوفر مصدرا هاما للتمويل، شهرا للتنفيذ.

وقال متحدث باسم شركة التأجير في وقت متأخر يوم الاثنين "تواصل إس.إم.بي.سي أفييشن كابيتال مراقبة التطورات في أوكرانيا بعناية وتتواصل مع جميع السلطات المعنية.

"ستمتثل الشركة تماما لجميع العقوبات ذات الصلة وأصدرنا إخطارات إنهاء فيما يتعلق بجميع الإيجارات لشركات الطيران الروسية".

وقال المتحدث إن إس.إم.بي.سي أفييشن كابيتال تؤجر 35 طائرة لشركات الطيران الروسية إيروفلوت وإس7 إيرلاينز وأورال إيرلاينز ونوردويند إيرلاينز ونوردستار إيرلاينز.

وبحسب موقعها على الإنترنت، فهي تمتلك في المجمل 356 طائرة.

كانت وكالة الأنباء الروسية تاس قد ذكرت يوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بتشغيل طائرات مستأجرة بدون شهادة أجنبية.

وتصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" وتقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي وإنما لتدمير القدرات العسكرية لجارتها وتعقب على من تعتبرهم قوميين خطرين.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html