كبير أمناء مجلس وزراء اليابان: سنتناول عقوبات روسيا بالتوافق مع مجموعة السبع

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الثلاثاء إن اليابان ستتناول مسألة العقوبات ضد روسيا بما يتوافق مع الدول الأخرى في مجموعة السبع على النحو الملائم.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية تجميد أصول 17 فردا من روسيا من خلال فرض ضوابط على المدفوعات والمعاملات الرأسمالية، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة عقوبات.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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