اليابان وأمريكا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

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طوكيو (رويترز) - في علامة على تعميق التعاون العسكري بين اليابان والولايات المتحدة، قامت القوات البرمائية اليابانية وقوات مشاة البحرية الأمريكية يوم الثلاثاء تدريبات إنزال جوي معا لأول مرة.

تقوم اليابان هذا العام بمراجعة استراتيجية للأمن القومي عمرها عقد من الزمن في مواجهة تزايد التمدد العسكري للصين. من المتوقع أن تدعو الترقية إلى المبادئ التوجيهية للسياسة الدفاعية البلاد إلى القيام بدور أكثر نشاطًا إلى جانب واشنطن في الأمن الإقليمي.

شارك في التدريبات في سفوح جبل فوجي يوم الثلاثاء 400 جندي من لواء الانتشار السريع البرمائي الياباني و 600 من مشاة البحرية الأمريكية، وهي جزء من تدريبات مشتركة مدتها ثلاثة أسابيع لصقل إمكانية التشغيل البيني بين الحلفاء. تم استخدام ناقلات جنود أوسبري ذات الدوران المائل أثناء التدريبات.

قال جرانت نيوسهام، العقيد المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية ”إن التدريبات توضح ارتباطًا وثيقًا بين الولايات المتحدة واليابان“.

تم تفعيل قوات ARDB في عام 2018، وهي أول قوات مشاة البحرية اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية وتم تشكيلها لتعزيز دفاعها على طول جزرها الجنوبية الغربية على حافة بحر الصين الشرقي.

تم تدريبها لاستعادة الجزر التي تم الاستيلاء عليها باستخدام طائرات الهليكوبتر وأوسبري ومراكب الإنزال البرمائية، ومن المرجح أن تكون القوة التي يبلغ قوامها حوالي 1500 جندي واحدة من أولى القوات لمواجهة أي هجوم صيني على الجزر اليابانية.

ترسل الصين، التي تخوض نزاعًا إقليميًا مع اليابان حول جزر غير مأهولة تسيطر عليها طوكيو في بحر الصين الشرقي، سفنًا بشكل روتيني لتأكيد مطالبها بالجزر.

وتأتي التدريبات المشتركة أيضًا في وقت يثير الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف أمنية جديدة في شرق آسيا حيث تمارس الصين ضغوطًا على تايوان في أعقاب حملتها القمعية على هونغ كونغ. تواجه اليابان أيضًا القوات الروسية العاملة من قواعد الشرق الأقصى التي تتعاون بشكل متزايد مع الجيش الصيني.



عضو في لواء الانتشار السريع البرمائي التابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية يتخذ موقعًا بينما يخرج أفراد مشاة البحرية الأمريكية من طائرة أوسبري خلال تدريب هبوط جوي مشترك مع مشاة البحرية الأمريكية في غوتيمبا، غرب طوكيو، اليابان في 15 مارس./ آذار 2022. رويترز / كيم كيونغ هون.



أحد أعضاء لواء الانتشار السريع البرمائي التابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية يصوب بندقيته وهو يتخذ موقعًا خلال تدريبات هبوط جوي مشتركة مع سلاح مشاة البحرية الأمريكية بالقرب من جبل فوجي في حقل تدريب هيجاشيفوجي في غوتيمبا، غرب طوكيو، اليابان، 15 مارس/ آذار 2022. رويترز/ كيم كيونغ هون.



يتخذ أفراد من لواء الانتشار السريع البرمائي التابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية مواقع بينما تهبط طائرة أوسبري من سلاح مشاة البحرية الأمريكي خلال تمرين هبوط جوي مشترك مع أعضاء فيلق مشاة البحرية الأمريكية في حقل تدريب في غوتيمبا، غرب طوكيو، اليابان 15 مارس/ آذار 2022. رويترز.



بالقرب من جبل فوجي بينما يتخذ أحد أفراد لواء الانتشار السريع البرمائي التابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية موقعًا خلال تدريبات هبوط مشتركة محمولة جواً مع فيلق مشاة البحرية الأمريكية بالقرب من جبل فوجي في ميدان تدريب هيجاشيفوجي في غوتيمبا، غرب طوكيو، اليابان في 15 مارس/ آذار 2022. رويترز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)